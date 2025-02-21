Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Четыре бригады и один полк удостоились награды за массовый героизм и отвагу при защите Отечества.

Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям

Фото: www.globallookpress.com/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования сразу пяти воинским подразделениям российской армии. Соответствующие указы появились на портале официального опубликования правовых актов.

Так, 27-му артиллерийскому полку, 200-й артиллерийской бригаде, 92-й ракетной ордена Кутузова бригаде и 54-й ордена Красной Звезды бригаде управления присвоены почетные наименования «гвардейских».

Кроме того, 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты присвоено почетное наименование «Курская».

Указано, что почетные наименования подразделениям присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» 25-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Лавров рассказал о возможном возвращении западных компаний в Россию
18:09
Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям
17:50
Лавров рассказал о попытках Запада «украинизировать» повестку G20
17:36
Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс
17:31
В Балтийском море снова обнаружили повреждение кабеля
17:18
Экс-телеведущая Жанна Агалакова* внесена в реестр иноагентов

Сейчас читают

«Преодолеть себя»: Ирина Винер о сходстве спортсменов и путешественников
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Все к лучшему: что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год