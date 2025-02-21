Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования сразу пяти воинским подразделениям российской армии. Соответствующие указы появились на портале официального опубликования правовых актов.

Так, 27-му артиллерийскому полку, 200-й артиллерийской бригаде, 92-й ракетной ордена Кутузова бригаде и 54-й ордена Красной Звезды бригаде управления присвоены почетные наименования «гвардейских».

Кроме того, 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты присвоено почетное наименование «Курская».

Указано, что почетные наименования подразделениям присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» 25-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).