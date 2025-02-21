Похоронили за день до свадьбы: юная певица заживо сварилась в собственной ванне

Чудовищная трагедия произошла в начале февраля.

В начале февраля этого года случилось поистине страшное событие — молодая певица Виктория Лерман заживо сварилась в собственной ванной. Девушке не было чуть больше 30 — за что же ей была уготована ей участь пострашнее средневековых пыток?

Невозможно даже вообразить того ужаса, который испытала не только несчастная погибшая, но и близкие, обнаружившие тело. Как стало известно, труп был настолько обезображен, что хоронили погибшую в закрытом гробу. Но как же подобная трагедия в принципе могла произойти?

Случилась эта леденящая душу история 9 февраля — 32-летняя исполнительница, которая всего через пару дней должна была впервые в жизни пойти под венец, находясь дома, решила принять вечернюю ванну. Однако стоило включить воду, как из крана хлынула струя кипятка.

Что случилось далее — не могут понять даже судмедэксперты, но, судя по всему, девушка от неожиданности или от боли потеряла сознание и упала прямо в наполняющуюся кипятком ванну.

Тело любимой спустя несколько часов обнаружил жених, который тут же вызвал врачей, однако помочь Виктории было уже невозможно. Несмотря на появившиеся слухи о том, что несчастный случай мог быть попыткой замаскировать убийство, Следственный комитет подтвердил, что смерть наступила в результате воздействия высоких температур, а не каких-либо телесных повреждений.

«9 февраля 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела 32-летней женщины в квартире одного из домов Ачинска. Тело погибшей обнаружил ее сожитель в ванной комнате. Смерть наступила в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено», — говорится в официальном заявлении.

Однако одна мрачная деталь в этой истории все же присутствует — знакомые погибшей рассказывали, что девушка и ее жених увлекались запрещенными веществами. И действительно, при осмотре квартиры полицейские обнаружили следы неизвестного вещества, которое предположительно использовалось в качестве наркотика.

Бывшая однокурсница певицы выдвигает свою версию произошедшего:

«Она с этим мужем уже десять лет точно живет вместе. И там нужно еще разобраться, кто кого на наркоту подсадил… Мы в строительном вместе с ней учились, она после каждой лекции убивалась в бараках! Поэтому не нужно винить кого-то. Скорее всего, сердечко не выдержало», — считает девушка.

Как бы то ни было — ужаса трагедии это не отменяет. 14 февраля — в день всех влюбленных, Виктория должна была праздновать собственную свадьбу, однако судьба распорядилась иначе — 13 февраля родственники невесты отправили ее в последний путь. Подруги погибшей со слезами на глазах вспоминают последние слова Лерман — она трепетно выбирала свадебное платье и признавалась, как сильно она счастлива и насколько она любит своего будущего мужа.

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