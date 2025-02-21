Компании из США выразили заинтересованность в возвращении на российский рынок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

FТ: некоторые американские компании хотят вернуться на российский рынок

Компании из США выразили заинтересованность в возвращении на российский рынок

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Ранее Мантуров заявил, что Россия будет пристально изучать западный бизнес, который захочет снова работать на ее рынке.

Некоторые американские компании выразили заинтересованность в возвращении на российский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

При этом, отмечается в публикации, бизнес пока не предпринимает активных шагов в этом отношении.

В этот же день вице-премьер РФ Денис Мантуров на Форуме будущих технологий в Москве заявил, что Россия будет пристально изучать те западные компании, которые захотят вернуться на рынок страны. Пока что ни одна корпорация не обсуждала с российским правительством возобновление отношений, отметил Мантуров.

«Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. И с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решение», — подчеркнул вице-премьер.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение, что автоконцерну Renault удастся вернуться в Россию. В компании ранее не исключили такой возможности. По словам столичного градоначальника, французскому автопроизводителю, который в 2022 году сбежал из России по политическим мотивам, сегодня вряд ли «что-то тут светит».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Совфеде прокомментировали возможное возращение в Россию Visa и Mastercard.

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