За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 75 боеприпасов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

СЦКК: ВСУ за сутки нанесли 24 военных атаки на горловском направлении

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 75 боеприпасов

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В результате ударов были повреждены жилые дома.

Вооруженные войска Украины направили 75 единиц боевых припасов на поражение по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом стало известно из Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В направлении Горловки были выявлены 24 вооруженные атаки, на ясиноватском напралении — одна.

При этом вражеские снаряды повредили пять жилых построек, а также шесть строений гражданской инфраструктуры. Под удар попал и один автомобиль. О возможных погибших не сообщается.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из самых крупных населенных пунктов ДНР. К моменту начала конфликта на Донбассе население города составляло более 250 тысяч человек.

 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка.

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