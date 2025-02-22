За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 75 боеприпасов

В результате ударов были повреждены жилые дома.

Вооруженные войска Украины направили 75 единиц боевых припасов на поражение по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом стало известно из Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В направлении Горловки были выявлены 24 вооруженные атаки, на ясиноватском напралении — одна.

При этом вражеские снаряды повредили пять жилых построек, а также шесть строений гражданской инфраструктуры. Под удар попал и один автомобиль. О возможных погибших не сообщается.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из самых крупных населенных пунктов ДНР. К моменту начала конфликта на Донбассе население города составляло более 250 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка.