Армия России освободила в Донецкой Народной республике два населенных пункта — Надеждинка и Новоселка. Об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.

Активные действия группировки войск «Центр» помогли также продвинуться в глубину вражеской обороны. А благодаря слаженной работе группировки «Восток» нанесено поражение формированиям танковой, десантно-штурмовой и четырем механизированным бригадам украинских боевиков.

Кроме того, ВСУ потеряли более 1100 единиц личного состава, а также два немецких танка «Leopard».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой Народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.