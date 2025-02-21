Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка
Оба села находятся в Донецкой Народной республике.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Армия России освободила в Донецкой Народной республике два населенных пункта — Надеждинка и Новоселка. Об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.
Активные действия группировки войск «Центр» помогли также продвинуться в глубину вражеской обороны. А благодаря слаженной работе группировки «Восток» нанесено поражение формированиям танковой, десантно-штурмовой и четырем механизированным бригадам украинских боевиков.
Кроме того, ВСУ потеряли более 1100 единиц личного состава, а также два немецких танка «Leopard».
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой Народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
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