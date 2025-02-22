В США заключенного казнят методом расстрела впервые за 15 лет

Такая участь ждет 67-летнего Брэда Сигмона.

Впервые за 15 лет в Соединенных Штатах заключенный будет казнен методом расстрела, сообщило агенство Associated Press.

Наказание предстоит понести 67-летнему Брэду Сигмону из штата Южная Каролина. Мужчина до смерти забил битой отца и мать своей бывшей возлюбленной, а затем похитил ее. К счастью, девушка смогла сбежать.

Преступнику предоставили возможность выбирать способ казни. Между электрическим стулом, смертельной инъекцией и расстрелом он предпочел последний вариант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США провели третью в истории страны смертную казнь с применением азота. Это случилось в штате Алабама. Казнили 50-летнего Кэри Дэйла Грейсона. Он был осужден за убийство, совершенное в 1994 году — вместе с тремя соучастниками мужчина похитил и убил девушку. Американские защитники прав человека протестуют против исполнения смертного приговора методом азотной гипоксии. Они заявляют, что этот процесс слишком мучителен.