В США провели третью в истории страны смертную казнь с применением азота

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 60 0

Этот метод исполнения приговора вызывает критику среди американских правозащитников. Те указывают, что процесс может быть весьма мучительным.

В США провели третью в истории страны смертную казнь с применением азота

Фото: 5-tv.ru

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В американском штате Алабама провели третью в истории США смертную казнь с применением азота. Казнен был 50-летний Кэри Дэйл Грейсон.

«Заключенный из Алабамы, осужденный за убийство, совершенное в 1994 году, скончался в четверг в результате третьей в этом году казни с применением азотной гипоксии», — сообщает телеканал NBC News.

Судом было установлено, что он и трое его соучастников похитили и убили девушку. Преступление, совершенное с особой жестокостью, произошло, когда убийцам было по 18 и 19 лет. Тогда смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы.

Перед казнью мужчина признался, что всю жизнь жалел о том, что совершил.

«Даже после ее смерти преступления мистера Грейсона против мисс Деблье были отвратительными, невообразимыми, без малейшего уважения к человеческой жизни и просто необъяснимо подлыми», — заявила губернатор Алабамы Кей Айви.

Стоит отметить, что смертная казнь с использованием чистого азота вызывает критику, в том числе среди правозащитников. Те указывают, что процесс может быть весьма болезненным, а смерть — мучительной. Во всех трех случаях такого рода казни адвокаты приговоренных обращались в Верховный суд США, требуя замены метода приведения приговора в исполнение. Однако все три раза им было отказано.

Ранее 5-tv.ru писал, суд в США оправдал мужчину, ожидавшего приговор 20 лет. Американец обвинялся в изнасиловании и убийстве собственной соседки. Судьи дважды выносили обвинительный вердикт — в 1979 и 1994 годах. Но позднее выяснилось, что следствие проходило с явными нарушениями.

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