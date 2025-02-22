В США обезьяна напала на бариста в кафе и скрылась с места преступления на авто

В США ручная обезьяна напала на бариста в кофейне сети Starbucks, а потом уехала на машине с места происшествия. Об этом сообщает KFOX14.

Все произошло в штате Алабама, город Мобил, в январе этого года. Известно, что животное принадлежало одному из посетителей заведения.

Когда мужчина с обезьяной на машине подъехали к окну выдачи заказов, питомец резко стал вести себя агрессивно, а потом и вовсе выпрыгнул из машины, побежал внутрь и напал на одного из сотрудников.

Обезьяна, известная как трехполосый дурукуль или мирикина, сидела на голове у бариста и все также вела себя очень агрессивно. На помощь сотруднику пришли его коллеги. Когда обезьяна отступила, то выбежала из кофейни, запрыгнула в авто к хозяину, после чего они вместе спешно удалились.

Бариста потребовалась прививка от бешенства, ему наложили несколько швов. После этого нападения Starbucks запретил посетителям приходить во все кафе сети вместе с обезьянами.

Пока что хозяину животного не предъявлено обвинений, но личность мужчины уже установлена.

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