«Снимай молча»: Джастин Бибер сорвался на папарацци

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Джастин Бибер сорвался на папарацци за то, что те его поблагодарили

«Снимай свои фото молча»: Джастин Бибер сорвался на папарацци

Фото: INSTARimages/ABACA/ТАСС

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Певец в последнее время стал вести себя агрессивно на публике.

Канадский певец Джастин Бибер сорвался на папарацци в Лос-Анджелесе после завтрака со своей женой — моделью Хейли Бибер. Об этом пишет TMZ.

Известно, что на выходе из заведения пару ждал фотограф, который поблагодарил звезду за то, что тот позволил ему сделать несколько снимков.

В ответ на это Бибер неожиданно остановился и «наехал» на папарацци, сказав, что благодарить за такое — это проявление неуважение к нему.

«Это неуважение. Просто снимай свои фото молча и дай мне заниматься своими делами», — кричал вышедший из себя певец.

К слову, Бибер уже не первый раз ведет себя странно на публике. В последнее время его состояние вызывает все больше опасений среди поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что все убеждают Хейли развестись с Бибером, потому что он стал вести себя странно. Кажется, рождение ребенка не спасло отношения пары. По словам инсайдеров, Бибер теперь стал бояться находиться среди посторонних людей, и вообще его психическое здоровье сильно надломилось.

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