Стал лысым, странным и злым: все убеждают Хейли развестись с Джастином Бибером

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Друзья убеждают Хейли Бибер развестись с Джастином Бибером

Друзья уговаривают Хейли Бибер расстаться с Джастином

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

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Кажется, рождение ребенка не спасло отношения пары.

Инфлюенсер Хейли Бибер уже много лет поддерживает своего страдающего болезнью Лайма и синдромом Рамзи Ханта супруга — певца Джастина Бибера, но у всего есть предел: теперь в ближайшем окружении пары заговорили о разводе. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

Не так давно Бибер появился на публике с бритой головой. Многие отметили, что певец стал вести себя странно и выглядел очень злым.

Более того, по словам инсайдеров, Бибер теперь стал бояться находиться среди посторонних людей, и вообще его психическое здоровье сильно надломилось. Единственная, кто поддерживала Джастина на всем его непростом пути, была Хейли.

«Хейли боролась с Джастином почти с самого начала брака. Его поведение порой неприемлемо. Он жутко неуравновешенный, она многое терпит», — поделился источник.

В августе прошлого года пара впервые стала родителями. Как говорят анонимные источники, Хейли до последнего надеялась, что появление малыша немного улучшит ситуацию, но в реальности напряжение между супругами с каждым днем нарастает.

Возможно, ситуация со скандальным рэпером P. Diddy еще больше сломала певца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бибер оставил странное послание после скандала вокруг P. Diddy.

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