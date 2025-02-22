Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих во Франции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 876 0

BFMTV: Мужчина напал с ножом на прохожих во французском Мюлузе

Фото, видео: www.globallookpress.com/MANDOGA MEDIA; x.com/F_Desouche; 5-tv.ru

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Злоумышленник арестован, установлено, что он разыскивался по статье о терроризме.

Вооруженный ножом мужчина убил одного и ранил нескольких человек во французском городе Мюлузе. Об этом сообщает BFM со ссылкой на местного прокурора.

Уточняется, что нападение произошло днем 22 февраля ​​возле городского крытого рынка. Сообщается об одном погибшем и двоих раненых.

В свою очередь AFP пишет о пяти пострадавших в результате инцидента. Причем все они — сотрудники муниципальной полиции. По данным агентства, один из них получил ранение «в сонную артерию», другой — «в грудную клетку», еще трое отделались более легкими ранениями.

Предполагаемый преступник уже арестован. Сообщается, что это мужчина 1987 года рождения, находящийся в розыске по статье «Предупреждение терроризма».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса.

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