Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Целями боевиков стали жилые дома и автомобили мирных граждан. .
Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov
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Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и поврежден забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль — транспортное средство повреждено», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Коновалово Волоконовского района беспилотник пробил кровлю в жилом доме, а в селе Тишанка FPV-дрон повредил частный дом и автомобиль, стоявший во дворе.
Еще один дрон атаковал село Шелаево Валуйского округа — там осколками посекло легковой автомобиль.
Пострадавших в результате действий ВСУ, по словам Гладкова, нет. Информация о последствиях уточняется.
Два дня назад украинский беспилотник атаковал служебный автобус в селе Колыхалино Белгородской области. Погиб один мирный житель — мужчина скончался от полученных ран до приезда медиков. Кроме того, пострадала одна женщина, ее доставили в Валуйскую ЦРБ.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над регионами России.
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