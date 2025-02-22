В США сообщили об ужесточении соглашения с Украиной по ископаемым

Киев хотят заставить передавать половину доходов от добычи природных ресурсов в контролируемый американцами фонд.

Вашингтон существенно ужесточил условия соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ископаемых на Украине. Об этом сообщает New York TImes.

Уточняется, что после отказа Киева от первоначального проекта документа США предложили новый вариант, по которому Украина обязуется передать половину доходов от добычи природных ресурсов в специальный фонд, контролируемый Вашингтоном.

Согласно договору, Украина должна будет пополнять фонд до тех пор, пока сумма не достигнет 500 миллиардов долларов — суммы, которую президент США Дональд Трамп потребовал за оказанную американскую помощь.

При этом проект соглашения не содержит никаких гарантий безопасности для Украины, а также включает положения о доходах от территорий, находящихся под контролем России. В случае их перехода под власть Киева доля поступлений оттуда составит 66%.

Ранее в этот день стало известно, что запланированное на 22 февраля заключение сделки о предоставлении США прав на украинские минералы не состоялось из-за необходимости американской стороне ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Об этом заявила журналистка Fox News Джеки Хайнрик на своей странице в X.

По ее словам, украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и отправила его американской стороне. Подробностей о выдвигаемых Украиной условиях нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от соглашения по минералам.