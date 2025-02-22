Американский лидер считает, что данный документ позволит обеспечить США безопасность.

Президент США Дональд Трамп посоветовал Украине не отказываться от заключения сделки по редкоземельным минералам, поскольку несогласие может привести к проблемам. Об этом американский лидер рассказал на встрече с журналистами Белого дома.

«Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с [Украиной] будет много проблем», — добавил американский лидер.

Политик также сообщил, что Соединенные Штаты нуждаются в подписании данного соглашения для того, чтобы «обеспечить безопасность».

До этого администрация лидера киевского режима Владимира Зеленского заявила о необходимости в доработке соглашения с США.

Трамп в этот же день говорил о срыве Украиной сделки по редкоземельным металлам. По словам главы государства, США оказали помощь Незалежной, передав ей в пользование 350 миллиардов долларов, и сейчас та не возвращает выделенные средства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Трамп пояснил отсутствие Зеленского на встрече в Эр-Рияде. По словам лидера США, глава Киева плохо проявил себя, как переговорщик.