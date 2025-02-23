Идеалист, романтик, патриот: Путин назвал пророческими слова Собчака о России

Бывший мэр Петербурга был тем политиком, кто в круговерти вседозволенности и безвластия сохранил здравый смысл и служение стране.

Пандемия и санкционная война показали: есть критические сферы, где вопрос независимости от импорта — это вопрос существования государства. К сожалению, в 1990-е мы этого не понимали, и установка «берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить» могла закончиться плачевно и привести к реальному распаду страны.

Выстояли благодаря тем, кто в круговерти вседозволенности и безвластия сохранял здравый смысл. Одним из таких политиков был Анатолий Собчак, который ушел из жизни ровно 25 лет назад.

В Петербурге ученики этого юриста, политика, демократа анализировали его место и роль в истории.

«Он был государственник. Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества. Никогда. И его фраза, по-моему, стала уже известной. В отношении властных элит некоторых республик бывшего Советского Союза он так и говорил, причем публично: если хотите уходить из Советского Союза, уходите с тем, с чем пришли в Россию. И звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих трагедий и потерь», — сказал Владимир Путин.

Собчак предупреждал об опасном симбиозе украинской партноменклатуры и националистов, считал, что оставляя Киеву огромные запасы оружия, закладывается мина под будущее всего человечества. Но понятно, в те годы на такое пророчество никто не обращал внимания. Собчак надеялся, что со временем и политический центр сместится из Москвы на берега Невы. Но вышло несколько иначе. Воспитанные и вдохновленные им ученики и коллеги стали политической элитой страны, покорив Москву. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов выслушал их истории.

«Анатолий придумал себе слоган: «Я не с правыми, я не с левыми, я — с правом», — вспомнила Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака.

И едва ли от профессора юрфака ЛГУ можно было ожидать чего-то иного. На съездах народных депутатов Собчак выделялся. Прежде всего, своими устремлениями.

Он не боялся говорить о том, о чем раньше только шептались.

Путь от депутата до мэра Северной столицы Собчак прошел меньше, чем за три года.

«С точки зрения карьерной, его мало кто понял в Москве, потому что всегда мечта любого политика, от райкома партии до горкома, от горкома до обкома, а уж если ты попал в Верховный Совет, то надо изо всех сил стараться там удержаться», — сказала Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака.

Одно из самых драматичных испытаний в его жизни случится через два месяца после победы на выборах мэра. Август 1991-го, ГКЧП. Еще утром 19-го Собчак — у Ельцина на даче в Москве, пишет воззвание «К гражданам России», после обеда инкогнито вылетает в Петербург, минуя регистрацию. Приземлившись, сразу к военным. Затем знаменитое обращение из окна Мариинского Дворца.

По телевизору в тот момент — «Лебединое озеро».

На улице Чапыгина у телецентра стихийно собираются горожане. Из ящиков, досок, арматуры они строят баррикады. Но все это не пригодилось. Ленинградское телевидение — единственное, куда не добрались путчисты.

Вещание на всю страну. Собчака слушают десятки миллионов граждан.

Когда демократию удалось отстоять и защитить, нужно было бороться с новыми вызовами. Город впервые со времен блокады оказался на пороге голода.

«1991-й год СССР рухнул, то есть связи все разрушились. Все республики, которые производили зерно, в основном, Казахстан, Украина — они стали это зерно себе оставлять», — сказал Виктор Зубков, зампред комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1991-1993 годах.

Полки пустеют, на продукты — вводятся талоны. Инфляция в 1991-м — 160%, а в 1992-м, когда началась шоковая терапия, рванула до двух с половиной тысяч процентов.

«Мы просто договорились о крупных бартерных сделках, по сути, со всеми регионами», — сказал Алексей Кудрин, 1-й заместитель мэра, глава комитета экономики мэрии Санкт-Петербурга в 1993-1996 годах.

Но Петербург первым в стране уже в конце зимы 1992-го отменил продуктовые талоны и первым решил вопрос с задержкой зарплат. Собчак никогда в те трудные годы не боялся говорить с гражданами.

«Я с ним ездил вместе, скажем, по регионам тогда России в ходе различных предвыборных мероприятий общенационального характера и значения, и иногда думал: „Зачем мы сюда идем? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится“. И когда заходили в зал, я думал про себя: „Я прав“. Потому что как только он появлялся в зале, зал гудел... А выходил он под аплодисменты. Это было удивительно!» — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин в команде Собчака с первых дней. Вместе они прошли долгий путь. В день годовщины смерти своего наставника президент возложил цветы к его памятнику.

Впервые в церемонии участвовал внук Собчака — Платон. О своем дедушке он, конечно, знает только по рассказам.

Глава государства не раз называл Собчака своим учителем. Путин был рядом и когда из-за развязанной в СМИ травле, Собчак не смог переизбраться на второй срок. Он уедет во Францию, а вернувшись, докажет, что все написанное о нем было клеветой.

Идеалист, романтик, твердо веривший в свои идеалы, и горячо их отстаивавший. Уже четверть века его с нами нет. Нет — первого и единственного мэра Петербурга.