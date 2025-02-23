Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» проводят эвакуацию мирных жителей села Улаклы, что в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российским бойцам удалось вывести из населенного пункта и доставить в безопасное место около десяти человек. Об этом сообщают представители пресс-службы Минобороны РФ.

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из этого района под натиском сахалинских штурмовиков. При этом боевики стараются нанести как можно больший ущерб, они уничтожают все на своем пути и стреляют по населению. Ни женщин, ни детей не щадят, если они отказываются бежать на Украину. Поэтому командованием было приняло решение незамедлительно спасать людей.

Путь к ближайшему безопасному пункту занял более суток. Двигаться приходилось перебежками от одного укрытия к другому, группа пережидала артобстрелы в подвалах и развалинах, над ними кружили FPV-дроны ВСУ. Националисты атаковали из минометов и направляли на семьи с маленькими детьми ударные беспилотники. И они определенно знали, по кому открывали огонь.

«В ходе штурма населенного пункта Волоклы штурмовые подразделения нашего батальона обнаружили гражданских людей. Выводя их по населенному пункту, противник 100% видел, что это гражданские, потому что на девочку надета красная куртка. Это со средств наблюдения сразу видно. А все равно продолжали работать минометы в тех же направлениях», — рассказал заместитель командира батальона с позывным «Партия».

В пункте временного размещения жители Улаклы поделились, что уже теряли надежду. Они слышали, что украинские боевики взрывали мосты, и думали, что путь к ним для российских военных уже закрыт. По словам Веры, бежавшей из села с мужем и двумя детьми, она бросилась навстречу солдатам, когда увидела на их форме надпись «Россия» с просьбой о помощи. Сейчас все они в безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ убили практически всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино. Оставшиеся в живых находились в заложниках больше шести месяцев.