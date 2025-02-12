«Один чудом спасся»: ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

|
Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

МО: ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино, кроме одного

Фото, видео: Reuters/Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Местные жители находились в заложников больше шести месяцев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в заложниках жителей села Николаево-Дарьино Курской области. Боевики убили почти всех мужчин, спастись удалось лишь одному. Об этом сообщили в Минобороны России.

«До недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года. <…> В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — говорится в сообщении.

Местные жители находились в заложниках больше шести месяцев. Боевики прикрывались россиянами, как живым щитом, не помогали им, издевались и убивали.

«Мужа у меня убили ни за что — пошел воды домой (набрать. — Прим. ред.)», — сказала местная жительница.

Мирные жители встретили с радостью пришедших освобождать село уссурийских десантников. Бойцы организовали перемещение граждан в безопасное место. Они преодолели расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта. При этом была морозная погода.

Из-за погодных условий ВСУ не использовали свои беспилотники и артиллерию. Поэтому удалось благополучно перевести россиян через реку вброд и доставить их в место назначения для дальнейшей эвакуации. Мирных граждан отправили в тыловые районы Курской области, где им оказали медпомощь, а затем доставили в социальные центры реабилитации.

Об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области сообщило Минобороны РФ 27 января. В ходе наступления российские бойцы нанесли поражение ВСУ, отразив при этом две контратаки противника.

 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине арестовали немецкого наемника по подозрению в трех изнасилованиях.

Тема:
Курская область
11 февр
«Одну на другую»: Зеленский заявил о планах обмена части Курской области
11 февр
«Они боялись»: военнопленный рассказал о 16-летних боевиках в рядах ВСУ
9 февр
Превратили технику в груду металла: российские войска отбили атаку боевиков ВСУ
7 февр
ВСУ в Курской потеряли 58 тысяч боевиков
7 февр
Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
7 февр
Провальный контрнаступ: как ВС РФ отражали атаку ВСУ в Курской области
6 февр
ВСУ потеряли 200 боевиков в ходе попытки контрнаступления в Курской области
6 февр
Алаудинов раскрыл детали отражения контратаки украинских боевиков в Курской области
6 февр
ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков на курском направлении
6 февр
ВС РФ сорвали попытку контрнаступления боевиков ВСУ в Курской области
-8° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
11:00
Котлеты на завтрак: учащиеся школы на Камчатке отравились в столовой
10:45
Винер уходит с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
10:36
«Один чудом спасся»: ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
10:32
ВС РФ активно продвигаются на северо-востоке Харьковской области
10:18
Голодный период: чего ожидать от Снежной Луны 12 февраля 2025 года

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
Путь к независимости: почему Алексей Гаврилов не набивается в друзья режиссерам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год