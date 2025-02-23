Силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над шестью регионами России

Силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. В том числе пять БПЛА были уничтожены над территорией Орловской области, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три БПЛА — над Липецкой, по два БПЛА над территориями Тульской и Воронежской областей.

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