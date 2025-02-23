Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, штатными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ были подавлены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Глава Тульской области также отметил, что, по предварительной информации, в результате удара никто не пострадал, также нет данных о разрушениях. В районе, где произошла атака дронами, продолжают работу сотрудники экстренных служб. Несколькими днями ранее Миляев также оповещал сограждан о подавлении вражеского беспилотника в небе над регионом. Жертв и ранений удалось избежать.

Ранее, писал 5-tv.ru, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и обезвредили девять украинских БПЛА над территориями Белгородской, Орловской, Курской областей и Крымом.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают приграничные районы ракетами.

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