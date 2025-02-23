Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, штатными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ были подавлены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Глава Тульской области также отметил, что, по предварительной информации, в результате удара никто не пострадал, также нет данных о разрушениях. В районе, где произошла атака дронами, продолжают работу сотрудники экстренных служб. Несколькими днями ранее Миляев также оповещал сограждан о подавлении вражеского беспилотника в небе над регионом. Жертв и ранений удалось избежать.
Ранее, писал 5-tv.ru, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и обезвредили девять украинских БПЛА над территориями Белгородской, Орловской, Курской областей и Крымом.
Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают приграничные районы ракетами.
- 23 февр
- Средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников над регионами России
- 22 февр
- Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
- 22 февр
- Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над двумя регионами России
- 21 февр
- Дрон ВСУ уничтожен над Азовским морем
- 20 февр
- Из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция
- 20 февр
- За четыре часа над Россией уничтожено 28 беспилотников ВСУ
- 20 февр
- За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских дрона
- 19 февр
- В Белгородской области дрон ВСУ попал в служебный автобус — есть погибшие
- 19 февр
- Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью и Крымом
- 19 февр
- Силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь
Читайте также
79%
-0.34 92.02
-0.46
Нашли ошибку?