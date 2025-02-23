Россиянам рассказали, какие западные бренды первыми могут вернуться в РФ

Ситуация изменилась после обещания президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

Возвращения сети американских ресторанов в Россию Mcdonald's в 2025 году ожидать не стоит, равно как и других заведений. Прогноз дальнейшей судьбы западного бизнеса у нас в стране дал эксперт рынка франшиз Юрий Богомолов в беседе с Газетой.ру.

«В попытках „Мака“ снова покорить россиян сомнений у нас нет. То, что „Вкусно — и точка“ станет представительской франшизой американцев и новые „Маки“ будут открываться под этим названием, мы сомневаемся. Не такой это бренд, который захочет лишаться исторической индивидуальности, пусть даже только на территории РФ», — подчеркнул он.

Не спешат в Россию также сети ресторанов Domino’s Pizza и Pizza Hut. Это связано с тем, что их российские франчайзи либо сменили владельцев, либо прекратили работать. При этом KFC и Burger King фактически продолжают работать в РФ под новыми брендами.

А вот такие сети быстрого питания, как Starbucks, Levi’s, Nike, Calvin Klein и Tommy Hilfiger, могут вернуться в РФ одними из первых западных брендов. Например, Dunkin’ Donuts, официально объявив об уходе, просто переименовала заведения в Donutto, а франшиза осталась доступной.

Есть вероятность возвращения и магазинов одежды. По словам Богомолова, российские управляющие компании, которые прежде выкупили бизнес у западных брендов, могут вернуть оригинальные названия. При этом некоторые компании, в том числе Michael Kors, отказались от поставок в РФ. Следовательно, их возвращение на наш рынок маловероятно.

Сегодня все чаще экономисты и политики рассуждают о вероятном возвращении зарубежных брендов и компаний на рынок РФ. Все они отказались сотрудничать с Москвой после начала спецоперации на Украине. Но с тех пор как Дональд Трамп стал президентом США и пообещал приложить все усилия для урегулирования конфликта, ситуация изменилась. Предполагается, что после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным решение вопроса не за горами.

На днях заместитель председателя правительства России и по совместительству министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что РФ сама будет решать, какие бренды смогут вернуться на наш рынок. Так, подчеркнул чиновник, Москва должна быть заинтересована в этих компаниях.

При этом иностранным корпорациям, принявшим в 2022 году решение покинуть Россию, придется иметь в виду, что теперь им придется считаться с условиями новой сложившейся реальности, отметил Мантуров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о новых условиях возврата на рынок РФ зарубежных компаний. Решение по каждой организации будет приниматься индивидуально.