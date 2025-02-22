Решетников о новых условиях для возращения западных компаний в Россию: «Экономика изменилась»

Решение по каждой организации будет приниматься индивидуально.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о новых условиях возврата на российский рынок зарубежных компаний. По словам политика, решение о возвращении того или иного бренда в Россию будет приниматься в индивидуальном порядке.

«Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными», — объяснил министр.

По словам Решетникова, после ухода из России зарубежных компаний для отечественных компаний открылись новые возможности, которыми они не упустили шанса воспользоваться. Сегодня рынок товаров и услуг в РФ сильно проинвестирован и пользуется поддержкой государства.

Тем не менее, все же важным фактором являются потребности потребителей, так что рынок должен сохранять должный уровень конкуренции для контроля над ценами и разнообразия предложений. Именно поэтому российский рынок был и остается открытым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компании из США выразили заинтересованность в возвращении на российский рынок.