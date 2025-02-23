Теннисистка Андреева стала самой молодой в истории WTA победительницей «тысячника»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Спортсменке всего 17 лет.

Теннисистка Андреева стала самой молодой в истории WTA победительницей «тысячника»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Juergen Hasenkopf

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Российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 17 лет стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000, который прошел в Дубае.

Россиянка взяла первый крупный титул под руководством испанского тренера Кончиты Мартинес. Мирра обыграла свою соперницу, датчанку Клару Таусон, в финале со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Благодаря этому она стала девятой ракеткой мира.

«Это невероятно. Я поставила себе цель попасть в топ-10 к концу года. Сейчас только февраль, а я уже это сделала. Я очень довольна своей сегодняшней игрой. Я очень нервничала, вы сами видели многочисленные двойные ошибки», — отметила спортсменка.

Известно, что Андреева в паре с теннисисткой Дианой Шнайдер выиграли серебряную медаль Олимпиады в Париже и взяли «пятисотник» в Брисбене на старте сезона-2025.

Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теннисистка Потапова вышла в финал турнира в Румынии.

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