В шаге от победы: теннисистка Потапова вышла в финал турнира в Румынии

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 27 0

Анастасия Потапова поборется за титул чемпионки в Клуж-Напоке

Теннисистка Потапова претендует на победу

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Спортсменка располагается на 32-й строчке мирового рейтинга, всего за карьеру она выиграла два титула Женской теннисной ассоциации (WTA).

Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла поединок с белорусской Александрой Саснович в полуфинале международного теннисного турнира 8 февраля и прошла в финал.

Представительницу Белоруссии Потаповой удалось обыграть в двух сетах. Матч продолжался около двух часов и закончился со счетом 6:3, 7:5. Возможной причиной трудностей Саснович могли стать медицинские ограничения. Спортсменка брала медицинский тайм-аут во время второго сета из-за болей в левой ноге.

За чемпионство Потаповой предстоит сразиться с Лючией Бронцетти из Италии, которая прошла в финал после поединка с теннисисткой из Чехии Катержиной Синяковой. Соперница снялась с матча из-за травмы.

Это уже шестой выход в финал в карьере 32-й ракетки мира Анастасии Потаповой (восьмая в России). На ее счету также уже есть две победы WTA в одиночном разряде. Последнюю победу она одержала два года назад в австрийском Линце, обыграв в финале с разгромным счетом представительницу Хорватии Петру Мартич.

Решающий матч теннисного турнира в Клуж-Напоке состоится 9 февраля.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что российские теннисисты Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал чемпионата Австралии.

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