Геомагнитная буря: на Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 65 0

На Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка

Геомагнитная буря: на Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка

Фото: 5-tv.ru

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Она длилась около 23 минут.

В День защитника Отечества, 23 февраля, на Солнце произошла сильная вспышка класса М (предпоследнего по мощности). Об этом заявили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Уточняется, что явление длилось около 23 минут. Считается, что вспышка класса М — средняя среди крупных. На дневной стороне нашей планеты такая вспышка может привести к солнечному радиационному шторму.

Такие явления иногда сопровождаются выбросами корональной массы звезды. Именно поэтому возникает геомагнитная буря, из-за которой жители средних широт могут с высокой степенью вероятности увидеть северное сияние.

Также во время геомагнитных бурь люди могут чувствовать недомогание. Например, может появиться головная боль, тошнота, раздражительность, боли в суставах, обострение хронических заболеваний.

В такой период метеозависимым людям лучше отдыхать и не подвергать себя физическим нагрузкам, ограничить употребление алкоголя и вредной пищи, а также воздержаться от курения.

Ранее 5-tv.ru сообщил прогноз погоды на конец февраля и начало марта.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
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-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

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