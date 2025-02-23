Геомагнитная буря: на Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка

На Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка
Фото: 5-tv.ru
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Она длилась около 23 минут.
В День защитника Отечества, 23 февраля, на Солнце произошла сильная вспышка класса М (предпоследнего по мощности). Об этом заявили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Уточняется, что явление длилось около 23 минут. Считается, что вспышка класса М — средняя среди крупных. На дневной стороне нашей планеты такая вспышка может привести к солнечному радиационному шторму.
Такие явления иногда сопровождаются выбросами корональной массы звезды. Именно поэтому возникает геомагнитная буря, из-за которой жители средних широт могут с высокой степенью вероятности увидеть северное сияние.
Также во время геомагнитных бурь люди могут чувствовать недомогание. Например, может появиться головная боль, тошнота, раздражительность, боли в суставах, обострение хронических заболеваний.
В такой период метеозависимым людям лучше отдыхать и не подвергать себя физическим нагрузкам, ограничить употребление алкоголя и вредной пищи, а также воздержаться от курения.
Ранее 5-tv.ru сообщил прогноз погоды на конец февраля и начало марта.
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