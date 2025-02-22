Зимние сюрпризы: прогноз погоды на конец февраля и начало марта

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Роман Вильфанд: в начале марта температура поднимется на 1-2 градуса выше нормы

Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Шапки и шарфы убирать еще рано?

Центр европейской части России в начале следующей недели ждет морозная погода. Ближе к выходным температура воздуха повысится на 6-7 градусов, а в первые дни марта и вовсе будет на 1-2 градуса выше нормы. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На следующей неделе придется потерпеть температуру, которая опустится ниже нормы на 2 градуса. Впрочем, с наступлением выходных ситуация кардинально изменится: станет теплее на 6-7 градусов.

«С пятницы по воскресенье ночные температуры в диапазоне от минус 1 до минус 5, а днем уже около 0. Только в последний день февраля и в первые два дня марта температура будет на 1-2 градуса выше нормы», — сказал Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую погоду метеорологи обещают в Москве 22 февраля. В столице местами возможен гололед, поэтому важно соблюдать осторожность на дорогах. Погода ожидается малооблачная, без осадков. Днем температура воздуха составит примерно -2 градуса, а ночью похолодает до -12 градусов.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
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