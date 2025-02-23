Россия построит заводы и солнечную электростанцию в Мьянме

Страны также готовят IT-проекты.

Россия и Мьянма сделали шаг к укреплению экономических связей, подписав меморандум о сотрудничестве в рамках специальной экономической зоны «Давэй». Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, находясь с визитом в Мьянме, 23 февраля.

Одним из значимых направлений стало строительство солнечных электростанций. Эти проекты, наряду с возведением заводов по производству органических удобрений и восстановлением чугунно-плавильного производства, подчеркивают стремление России и Мьянмы развивать экологически чистые и устойчивые технологии.

«Достигнут прогресс в реализации совместных проектов в Мьянме по строительству заводов по производству органических удобрений, по восстановлению чугунно-плавильного завода, по строительству солнечных электростанций», — рассказал Решетников.

Кроме того, Москва и Нейпьидо начали прорабатывать планы в сфере информационных технологий, что открывает возможности для цифровой трансформации в регионе. Решетников отметил, что стороны активно обсуждают крупные инфраструктурные и энергетические проекты, которые могут преобразовать экономику Мьянмы, начиная от солнечной энергетики и заканчивая атомной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Решетников заявил о новых условиях возврата на рынок РФ зарубежных компаний.