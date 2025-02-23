Самолет из Москвы в Кайо-Коко экстренно садится в Пулково

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 65 0

Решение об аварийной посадке принял экипаж воздушного судна.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Станавов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет авиакомпании Nordwind, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко (Куба), запросил аварийную посадку в петербургском Пулково. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что решение об экстренной посадке принял экипаж воздушного судна из-за отказа одного из двигателей. В эти минуты лайнер приземляется в Северной столице.

В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщается, что наземные службы аэропорта приведены в готовность. Надзорное ведомство проследит за соблюдением прав пассажиров в сложившейся нештатной ситуации.

На днях в самолете авиакомпании NordStar, следовавшем по маршруту Красноярск — Норильск, сработал сигнал о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации. Это произошло через 1,5 часа после взлета. Командир экипажа решил снизить высоту и продолжить полет. На борту находились 156 пассажиров, включая восемь детей. В результате самолет благополучно сел в Норильске. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска введены временные ограничения.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области
15:41
Россия построит заводы и солнечную электростанцию в Мьянме
15:20
SHAMAN о рок-хите «Небо славян»: Я был поражен многослойному тексту Кинчева про Россию
15:00
Самолет из Москвы в Кайо-Коко экстренно садится в Пулково
14:50
Геомагнитная буря: на Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка
14:29
Песков раскрыл причину резких высказываний Трампа в адрес Зеленского

Сейчас читают

SHAMAN о рок-хите «Небо славян»: Я был поражен многослойному тексту Кинчева про Россию
«О победе»: рэпер SТ выпустил песню ко Дню защитника Отечества
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год