Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области

ВС РФ наносят поражения ВСУ в Курской области
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Только за минувшие сутки они составили более 200 боевиков.
Общие потери ВСУ в Курской области составили более 62,8 тысяч боевиков. Соответствующее заявление сделало Министерство Обороны РФ в своем Telegram-канале 23 февраля.
Согласно опубликованной статистике, только за минувшие сутки Украина потеряла более 200 человек.
«Уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — уточняет ведомство.
Ранее 5-tv.ru писал, что войска России нанесли удар по местам сборов руководства боевиков ВСУ. Для этих целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ. Также поражение было нанесено инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ в 142-х районах в зоне проведения специальной военной операции.
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