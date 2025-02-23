Вооруженные силы России нанесли поражение местам проведения сборов руководства армии Украины и подготовки операторов БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для этих целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ. Также поражение было нанесено инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ в 142-х районах в зоне проведения СВО.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 73 беспилотника.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие РФ эвакуировали жителей населенного пункта Улаклы в ДНР. Под натиском сахалинских штурмовиков украинские формирования отступают, уничтожая все на своем пути.