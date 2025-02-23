Швейцария заявила о готовности отправить на Украину миротворцев в случае запроса

Швейцария готова отправить миротворцев на Украину в случае получения соответствующего запроса. Об этом заявил командующий армией страны Томас Зюссли.

«Если нам поручено участие в миссии, мы разработаем концепцию обучения и подготовки наших бойцов к развертыванию. Затем мы приступим к набору и обучению личного состава армии», — сказал он в интервью Sonntagsblick.

По словам Зюссли, Швейцария могла бы предоставить около 200 солдат за 9-12 месяцев.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что миротворцы не могут действовать на Украине без мандата Совета безопасности ООН, в противном случае они станут законной целью для армии России.

Все заявления европейских политиков про отправку миротворцев на Украину российский дипломат назвал «диковинными».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США интересуются готовностью стран ЕС отправить войска на Украину в рамках «мирного урегулирования» конфликта. Страна разослала опросник из шести пунктов и вопросов, цель которого — выяснить, какие европейские государства могли бы внести вклад в гарантии безопасности для Украины.