Экс-депутата КПРФ Михайлова взяли под стражу: подробности дела

Экс-депутата КПРФ Михайлова арестовали по делу об оправдании терроризма

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу бывшего депутата от партии КПРФ Олега Михайлова по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала суда.

Согласно решению суда, политик пробудет под арестом до 21 декабря, однако его сторона планирует обжаловать это постановление.

После обнаружения публикации Михайлова от 2014 года, которая была посвящена социологу Борису Кагарлицкому, было возбуждено уголовное дело. Экс-депутат был задержан 21 октября после возвращения из отпуска в столицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутата, возле дома которого нашли тело шестиклассницы, взяли под стражу на два месяца. По предварительным данным, девочка пришла к дому Валентина Байды с просьбой купить ей газовые баллончики. После их использования она потеряла сознание. Мужчина, как утверждается, попытался оказать ей помощь, но, осознав, что школьница скончалась, закопал ее тело в яме во дворе.

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