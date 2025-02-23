Дениз Ричардс нарушила молчание: страх за карьеру мешал ей бороться с домогательствами

Актриса не стала обращаться за помощью.

54-летняя актриса Дениз Ричардс, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «И целого мира мало», рассказала о пережитом сексуальном домогательстве в начале своей карьеры. В интервью американскому журналу Рeople она поделилась, как в молодости сталкивалась с неприемлемым поведением мужчин, но не знала, как на это реагировать.

Ричардс призналась, что в тот период ей запретили поднимать эту тему, пообещав, что в противном случае она не сможет построить карьеру в Голливуде.

«Я чувствовала себя такой уязвимой. Речь шла о карьере, которую я так хотела. И мне сказали, что я никогда не смогу работать в индустрии, о которой я просто грезила, это было невероятно тяжело», — рассказала актриса.

После распространения движения #MeToo, заявила Ричардс, все изменилось.

«Я так рада, что сейчас женщины более защищены и у них есть право голоса. Если бы это случилось сейчас, я бы поступила иначе, но тогда я была слишком молодой, неизвестной и в самом начале пути», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер Бальдони подал иск против актрисы Блейк Лайвли на 400 миллионов долларов за вымогательства, вторжение в частную жизнь и попытки «уничтожить» репутацию обвинениями в сексуальных домогательствах.