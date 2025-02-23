Женщина пострадала при ЧП в многоквартирном доме в Саратовской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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В городе Балаково Саратовской области женщина пострадала в результате происшествия в многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Источник 5-tv.ru заявил о том, что в здании раздался хлопок, повреждены входные двери в подъезд.

Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе правительства Саратовской области сообщили, что губернатор региона Роман Бусаргин взял на контроль расследование обстоятельств ЧП. Пострадавшей оказывают помощь медики.

До этого в феврале в одном из общежитий города Кизел Пермского края произошел взрыв газа, из-за которого обрушилась часть межкомнатной стены, обгорели стены и лопнули стекла на балконе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в жилом доме в Самаре произошел взрыв газа и пожар на площади 40 квадратных метров.

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