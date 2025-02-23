В Горловке три местных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 17 0

Трое жителей Горловки пострадали в результате киевской агрессии

В Горловке трое местных жителей пострадали из-за агрессии со стороны Киева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За минувший день было зафиксировано десять атак.

В Горловке три местных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии на территории коммунального предприятия „Донэкотранс“ тяжелые ранения получил водитель предприятия — мужчина 1970 года рождения., еще один мужчина 1964 года рождения получил ранения средней степени тяжести. В Никитовском районе при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1973 года рождения», — сообщил руководитель региона.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. На месте обстрела повреждены два жилых дома, объект коммунальной инфраструктуры и четыре частных автомобиля.

По словам Пушилина, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не прекращаются: за день зафиксировано десять атак, в том числе с использованием 155-мм ствольной артиллерии и ударных БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ за сутки 22 февраля 24 раза обстреляли населенные пункты на горловском направлении.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:43
В Горловке три местных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
22:25
«На одном дыхании»: фильм «Красный шелк» завоевал сердца россиян
22:21
Овечкин забросил 880-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 14 голов
22:07
Неизвестный скинул кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму
21:49
«Золотой пузырь»: США намерены проверить запасы драгоценного металла
21:31
Шольц признал поражение на выборах в Германии

Сейчас читают

Неизвестный скинул кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму
«Издавал ненормальные звуки»: пассажир летевшего из Москвы на Кубу борта об экстренной посадке
SHAMAN о рок-хите «Небо славян»: «Я был поражен многослойному тексту Кинчева про Россию»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год