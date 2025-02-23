Овечкин забросил 880-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 14 голов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз».

🤑 Овечкин забросил 880-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 14 голов

Фото: Scott Taetsch/ТАСС

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Капитан и нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин еще на один шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен сократил отставание от канадца до 14 голов.

В матче против «Эдмонтон Ойлерз», завершившемся в Вашингтоне, Овечкин забросил свою 880-ю шайбу. Игра еще продолжается, поэтому у российского хоккеиста есть шансы еще сократить отставание от Уэйна Гретцки и порадовать поклонников новыми забитыми шайбами.

В текущем сезоне Овечкин выходил на лед в 41-м матче в регулярном чемпионате, забив 27 голов и сделав 13 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1466 матча, 880 голов и 714 результативных передач.

Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 проведенных матчах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три голевые передачи Александра Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче против «Юты».

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