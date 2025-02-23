«Доиграется»: звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян угрожает бывшей из-за сына

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 34 0

Звезда «Дома-2» Оганесян недоволен заботой бывшей жены о сыне

«Доиграется»: звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян угрожает бывшей из-за сына

Фото: Instagram*/ _iosif91

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Выяснить отношения экс-супруги решили на фоне болезни четырехлетнего Стефана.

Звезды «Дома-2» Иосиф Оганесян и Саша Черно не сошлись во мнении по поводу воспитания ребенка. 

Сначала Саша Черно напугала поклонников постом о состоянии здоровья четырехлетнего Стефана.

«Стеф принес вирус из садика. А я так сильно переживаю из-за этого. Ведь у него реакция на температуру сопровождается приступом эпилепсии. Когда мы болели две недели назад, приступ случился снова», — поделилась подробностями мать в соцсетях.

Однако подобная риторика в адрес сына не понравилась его отцу настолько, что он принялся угрожать Черно в личном блоге.

«Я не знаю, что с головой у моей бывшей, но с моим сыном все хорошо, тьфу-тьфу. Кто-то скоро доиграется и больше вообще не увидит мальчика», — обвинил он экс-супругу в некорректном поведении.

Тем не менее Черно среагировала на подобные комментарии флегматично, всего лишь обозначив свое непонимание причин высказываний бывшего мужа. Гораздо больше девушку волнует здоровье сына.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники подвергли сомнению беременность Саши Черно после ее откровенной фотосессии.

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