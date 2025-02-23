Овечкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном» и сократил отставание от Гретцки до 13 шайб

«Вашингтон» разрывает оборону «Ойлерз», а российский форвард дирижирует атакой своей команды.

Российский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», теперь ему осталось забросить 14 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

В воскресенье «Вашингтон» принимает на своем льду «Эдмонтон». Овечкин забросил две шайбы подряд, что помогло его команде упрочить преимущество в игре. К концу второго периода «Кэпиталз» ведут со счетом 5:1.

Для Овечкина этот матч стал 41-м в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на его счету 28 голов, а также 13 результативных передач. Эта шайба стала для российского форварда 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ, для этого ему потребовалось 1466 матчей.

Овечкин еще на шаг приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 гола в 1487 играх.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Овечкин забросил 880-ю шайбу в НХЛ.