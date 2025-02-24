Россиянам объяснили, почему на 8 Марта не будет дополнительного выходного

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Работать на следующей неделе придется все положенные пять дней.

Россиянам объяснили, почему на 8 марта не будет трех выходных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В 2025 году Международный женский день, который отмечается 8 марта, выпадает на субботу. Однако, в связи с переносом выходного дня, у россиян не будет трехдневного отдыха. Об этом РИА Новости сообщила эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В этом году на Международный женский день длинных выходных не будет, несмотря на то, что праздник выпадает на выходной день — субботу. Этот выходной день перенесен на июнь», — рассказала Владимирова.

По ее словам, постановлением правительства страны выходной день был перенесен на пятницу, 13 июня. Благодаря этому россияне будут отдыхать четыре дня подряд на День России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что этой весной россиян ждет короткая рабочая неделя — с 28 по 30 апреля. Кроме того, последний день будет сокращенным. А дальше — долгожданные майские праздники! В пятницу, 2 мая, россияне будут отдыхать за счет переноса выходного с субботы, 4 января.

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