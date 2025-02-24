«Такая дикая»: бойфренд Айзы рассказал о впечатлениях при первой встрече с ней

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Бойфренд Айзы-Лилуны Ай рассказал о первом впечатлении при встрече с ней

Бойфренд Айзы-Лилуны Ай Степан Кузьменко рассказал о первом впечатлении от нее

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Их знакомство произошло в родительском доме предпринимательницы.

Возлюбленный Айзы-Лилуны Ай — нефтяник Степан Кузьменко — был впечатлен при самой первой встрече с ней. Об этом бывшая жена рэпера Гуфа рассказала в своем личном блоге.

Предпринимательница опубликовала пост, в котором расспрашивала у своего бойфренда подробности их знакомства. В чем она была одета и где все произошло.

Оказывается, пара столкнулась совершенно случайно. Айза приехала в Москву, чтобы сделать паспорт своему сыну Сэму. В один из вечеров к ней в родительский дом заехала подруга, чтобы остаться на ночь.

На следующее утро, когда гостья уезжала, ей понадобилась помощь, чтобы отнести чемодан. На подмогу вызвался знакомый девушки. Им и оказался Степан. Мама Айзы встретила мужчину и пригласила его на чашку чая.

Когда Кузьменко зашел в квартиру, то встретился с телеведущей. Она выглядела просто и по-домашнему, одетая в мамину пижаму. Но при этом была чем-то недовольной. Однако Айза зацепила своего будущего парня.

«Такая дикая. Мне понравилась. Я думал: что за… штучка», — вспомнил Степан.

Самой же Айзе нефтяник показался обыкновенным «мажором со смазливым лицом». А когда их отношения перешли в романтическое русло, то она долго сомневалась, поскольку возлюбленный младше на десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза рассказала об опыте абьюзивных отношений.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:18
Вплоть до запрета на отпевание: что верующим категорически нельзя делать на Масленицу
9:15
Лучший из лучших: Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
8:52
«Такая дикая»: бойфренд Айзы рассказал о впечатлениях при первой встрече с ней
8:36
Немецкий Трамп? Как прошли выборы в Германии
8:20
В Якутии мать осудили за жестокое обращение с детьми
8:12
Как праздновать Масленицу и в чем смысл каждого ее дня

Сейчас читают

Лицо на кону: чем опасны «уколы красоты» с маркетплейсов и самостоятельные инъекции
Идеалист, романтик, патриот: Путин назвал пророческими слова Собчака о России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год