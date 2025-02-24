«Такая дикая»: бойфренд Айзы рассказал о впечатлениях при первой встрече с ней

Их знакомство произошло в родительском доме предпринимательницы.

Возлюбленный Айзы-Лилуны Ай — нефтяник Степан Кузьменко — был впечатлен при самой первой встрече с ней. Об этом бывшая жена рэпера Гуфа рассказала в своем личном блоге.

Предпринимательница опубликовала пост, в котором расспрашивала у своего бойфренда подробности их знакомства. В чем она была одета и где все произошло.

Оказывается, пара столкнулась совершенно случайно. Айза приехала в Москву, чтобы сделать паспорт своему сыну Сэму. В один из вечеров к ней в родительский дом заехала подруга, чтобы остаться на ночь.

На следующее утро, когда гостья уезжала, ей понадобилась помощь, чтобы отнести чемодан. На подмогу вызвался знакомый девушки. Им и оказался Степан. Мама Айзы встретила мужчину и пригласила его на чашку чая.

Когда Кузьменко зашел в квартиру, то встретился с телеведущей. Она выглядела просто и по-домашнему, одетая в мамину пижаму. Но при этом была чем-то недовольной. Однако Айза зацепила своего будущего парня.

«Такая дикая. Мне понравилась. Я думал: что за… штучка», — вспомнил Степан.

Самой же Айзе нефтяник показался обыкновенным «мажором со смазливым лицом». А когда их отношения перешли в романтическое русло, то она долго сомневалась, поскольку возлюбленный младше на десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза рассказала об опыте абьюзивных отношений.