Три московских особняка стали объектами культурного наследия

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 28 0

Все здания выполнены в разных стилях: ампир, эклектика и неоклассика.

Ампир, эклектика и неоклассика: три особняка признаны памятниками архитектуры

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

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В Единый государственный реестр объектов культурного наследия были внесены три старинных особняка, расположенных в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В этот список вошли особняк купцов Марковых, дом П. А. Бачуриной — И. Е. Смирнова и величественное здание С. К. Тронше. Ранее эти дома имели статус выявленных объектов культурного наследия.

Теперь благодаря признанию зданий памятниками архитектуры, эти дома нельзя будет снести. Также владельцы не могут проводить в них работы без согласования с городом. Они должны наоборот способствовать тому, чтобы наследие как можно дольше сохранялось.

Например, в доме купцов Марковых не так давно в 2022–2024 годах была проведена комплексная реставрация. Так были расчищены фасады, воссозданы паркетные полы, возвращена лестница на историческое место и многое другое. В 1901 году в здании начали сдавать квартиры. В одной из них в свое время проживал выдающийся театральный режиссер Константин Станиславский.

Жилой дом П. А. Бачуриной — И. Е. Смирнова изначально был выполнен из дерева в стиле эклектики с добавлением элементов древнерусского зодчества. А затем он видоизменился: был выстроен новый дом, а старое строение из дерева стало его частью.

Большой особняк С. К. Тронше возвели в 1910 году. Фасады здания выполнили в стиле неоклассики, который был очень популярен в прошлом веке.

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