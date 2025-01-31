«Зеленый каркас»: как экологические проекты преобразят Москву

Ключевая задача ландшафтной индустрии на сегодняшний день — обеспечить комфорт и функциональность городской среды.

В Москве запланировано создание «зеленого каркаса», элементами которого будут масштабные естественные пространства — парки, скверы и уголки зеленых насаждений в жилых районах. Разработка должна будет объединить территории столицы, обеспечив благоприятную эксплуатацию объектов. Об этом рассказал эксперт в сфере индустрии ландшафта Илья Васецкий.

«Это процесс, который требует глубокого понимания местной экосистемы, климата, условий почвы и растительного сообщества. Надо создать такие зеленые зоны, которые станут „легкими“ города, способствующими улучшению качества воздуха, микроклимата, а также предоставляющими места для отдыха и общения», — пояснил эксперт.

Жители начинают приобщаться к природе при постоянном контакте с ней, поэтому благоустройство должно быть максимально качественным, полагает Васецкий.

По его словам, главной задачей современной урбанистки является ее комфортность и функциональность.

«Городские проекты должны не только радовать глаз, но и способствовать созданию крепкой и устойчивой связи между людьми и природой, тем самым улучшая качество жизни в городской среде», — объяснил специалист.

Не последнюю роль в проектировании играет выбор растений, способных поддерживать стабильность экосистемы и обеспечивать разнообразие. Внедрение нового закона позволит систематизировать озеленение, избегая ситуативной хаотичности, и тщательнее планировать развитие территорий.

Ведущим аспектом проектирования станет создание уютных пешеходных маршрутов, спортивных площадок, культурных сцен и мест отдыха.

«Создание платформ для обратной связи, вовлечение граждан в проектирование, стимулирование инициатив по благоустройству — все это поможет повысить чувство принадлежности и ответственности у горожан за состояние столичной окружающей среды», — подытожил Васецкий.

Напомним, что в ноябре прошлого года Мосгордума утвердила закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве». Теперь экологическая жизнь в столице регулируется на законодательном уровне.

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