«Зеленый каркас»: как экологические проекты преобразят Москву

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Эксперт Васецкий: ландшафтная среда Москвы станет комфортнее и доступнее.

Озеленение в Москве станет стратегически продуманным благодаря новому закону

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ключевая задача ландшафтной индустрии на сегодняшний день — обеспечить комфорт и функциональность городской среды.

В Москве запланировано создание «зеленого каркаса», элементами которого будут масштабные естественные пространства — парки, скверы и уголки зеленых насаждений в жилых районах. Разработка должна будет объединить территории столицы, обеспечив благоприятную эксплуатацию объектов. Об этом рассказал эксперт в сфере индустрии ландшафта Илья Васецкий.

«Это процесс, который требует глубокого понимания местной экосистемы, климата, условий почвы и растительного сообщества. Надо создать такие зеленые зоны, которые станут „легкими“ города, способствующими улучшению качества воздуха, микроклимата, а также предоставляющими места для отдыха и общения», — пояснил эксперт.

Жители начинают приобщаться к природе при постоянном контакте с ней, поэтому благоустройство должно быть максимально качественным, полагает Васецкий.

По его словам, главной задачей современной урбанистки является ее комфортность и функциональность.

«Городские проекты должны не только радовать глаз, но и способствовать созданию крепкой и устойчивой связи между людьми и природой, тем самым улучшая качество жизни в городской среде», — объяснил специалист.

Не последнюю роль в проектировании играет выбор растений, способных поддерживать стабильность экосистемы и обеспечивать разнообразие. Внедрение нового закона позволит систематизировать озеленение, избегая ситуативной хаотичности, и тщательнее планировать развитие территорий.

Ведущим аспектом проектирования станет создание уютных пешеходных маршрутов, спортивных площадок, культурных сцен и мест отдыха.

«Создание платформ для обратной связи, вовлечение граждан в проектирование, стимулирование инициатив по благоустройству — все это поможет повысить чувство принадлежности и ответственности у горожан за состояние столичной окружающей среды», — подытожил Васецкий.

Напомним, что в ноябре прошлого года Мосгордума утвердила закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве». Теперь экологическая жизнь в столице регулируется на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в усадьбе Кузьминки ведется масштабная реставрация. После окончания ремонта памятников архитектуры в данном месте будут проводиться культурных мероприятий.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.78
0.38
Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
«Зеленый каркас»: как экологические проекты преобразят Москву
15:20
Потери ВСУ в Курской области превысили 56,4 тысячи боевиков
15:02
Судно Silver Dania с российским экипажем задержали в Норвегии
14:44
Путин обсудил с Совбезом аспекты работы по борьбе с терроризмом
14:41
«Любимая дочь забирает мое наследие»: Федосеева-Шукшина устала от козней семьи
14:25
«На всей территории»: РФ запустит спутники, которые обеспечат интернетом всю страну

Сейчас читают

«Говорят по-турецки и жуют люля-кебаб»: Шепелев потрясен количеством поклонников восточных сериалов
«Подсадили меня»: Саша Стоун тоже смотрит турецкие сериалы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год