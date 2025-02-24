Путь к славе и непростая личная жизнь знаменитой исполнительницы.

Шансон-певице Любови Успенской 24 февраля исполняется 71 год. О судьбе и жизни артистки рассказало информационное агентство URA.RU.

Будущая звезда шансона родилась в 1959 году. Ее отец, Залман Сицкер, попал в тюрьму за грабеж, где познакомился с матерью Любови, медсестрой Еленой. Женщина умерла во время родов. А девочку воспитывала бабушка и отец после возвращения из тюрьмы.

Залман и заметил особенность голоса своей дочери. Любовь, тогда еще Сицкер, училась игре на баяне, а позже стала студенткой музыкального училища имени Рейнгольда Глиэра. В то время она начала подрабатывать певицей в ресторане. Потом из родного Киева она переехала в Кисловодск, затем в Армению.

Из-за своих высказываний, репертуара и поведения на сцене исполнительница считалась диссиденткой. В 1978 ей пришлось уехать из Советского Союза в Италию, потом в Канаду, после она осела в США. К тому моменту певица уже носила фамилию Успенская, которую взяла у второго мужа.

В Штатах Любовь познакомилась с Михаилом Шуфутинским, который стал продюсером первого альбома исполнительницы. Вскоре пластинка случайно попала в СССР, где приобрела популярность.

В 1993 году Успенская приехала в Россию, чтобы снять несколько клипов. Однако решила остаться тут навсегда. Артистка продолжила выпускать новые песни и видеоклипы. Со временем востребованность исполнительницы только росла.

Любовь была замужем четыре раза. Но все браки окончились крахом. В последнем союзе с бизнесменом Александром Плаксиным у артистки родилась единственная дочь Татьяна. В 16 лет Успенская впервые влюбилась. Мужчина был намного старше нее. Эти отношения привели к незапланированной беременности. Но будущая певица решилась на аборт. В браке с первым мужем Любовь родила близнецов, но оба младенца умерли еще в роддоме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской сделала таинственное признание.