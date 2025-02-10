«Ты — любовь моей жизни»: дочь Успенской сделала таинственное признание

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 52 0

Татьяна Плаксина сожалеет о прошлых отношениях

«Ты любовь моей жизни»: дочь Успенской сделала таинственное признание

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица обратилась к возлюбленному в стихотворной форме.

Личная жизнь дочери Любови Успенской снова стала предметом обсуждения. Несколько месяцев назад поклонников ее матери шокировала информация о пропаже Татьяны. К счастью, знаменитость быстро нашлась. Видимо, звезда решила продолжить играть на материнских чувствах, опубликовав в своем блоге трогательное стихотворение собственного авторства. Об этом сообщил 7Дней.ru.

Любовное послание мгновенно вызвало ажиотаж. Попытки выяснить, что могло стать источником внезапного вдохновения — остаются неудачными. На данный момент певица не поддерживает близкие связи с противоположным полом на публике.

Про отношения певицы 11-летней давности, положенные в основу стихотворения, также ничего не известно. По последним сведениям, Татьяна Плаксина встречалась с художником Шейном из Великобритании в 2016-м, а в 2017 году — с представителем фэшн-индустрии Гошей Ростовщиковым, но отношения не продлились долго.

В комментариях строят догадки о личности загадочного адресата, а саму работу называют крайне искренней.

«Я знаю, что есть мужчина, который плачет, читая мои стихи. Который улыбается, вспоминая мои грехи. Который ждет не птичий взлет. А бесконечный звезд полет!» — описала внезапный объект споров сама Татьяна.

Если персонаж из лирики ждет полета, то дочь Успенской явно ожидает чего-то другого.

«Я хочу быть героем в твоих глазах» — обратилась она к экс-возлюбленному.

Плаксина упомянула, что якобы знает о его «забвении» и назвала себя «бабочкой, обратившейся в прах».

Ранние чувства явно все еще терзают знаменитость. Возможно, что пожелания ее матери, сделанные в декабре на праздновании 35-летнего юбилея, приблизились к своей цели. Любовь Успенская попросила поскорее подарить ей внуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иски певицы Натальи Лапиной к адвокату Любови Успенской отклонили.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Поют романсы: какие финансовые риски ждут россиян в 2025 году
19:00
Отстояли квартиру: Родион Газманов спас семью от мошенников
19:00
«Бурак, мы любим тебя»: звезду «Великолепного века» встретили фанатки у Кремля
18:42
Точно в цель: армия России продолжает уничтожать боевиков ВСУ под Купянском
18:30
Экстремистскую группировку нейтрализовали в Нижегородской области
18:30
Не только дань моде: почему киноа является самой популярной крупой

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
Актер Владимир Топцов стал жертвой мошенников
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год