Захарова: взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 80 0

По предварительной информации, в сторону здания бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Взрывы около генерального консульства России во французском Марселе имеют все признаки террористического акта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с информационным агентством ТАСС.

«Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов на территории генконсульства РФ», — заявила дипломат.

Также Захарова выразила требование Парижу со стороны Москвы по усилению безопасности загранучреждений.

Неизвестные люди бросили в здание генерального консульства России в Марселе две бутылки с зажигательной смесью утром 24 февраля. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. Предполагается, что злоумышленники целились в сад.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. Местная полиция уже принялась за расследование инцидента. Также рядом с местом происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. Подробнее о ситуации ранее сообщал 5-tv.ru.

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