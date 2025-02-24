Захарова: взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

Взрывы около генерального консульства России во французском Марселе имеют все признаки террористического акта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с информационным агентством ТАСС.

«Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию взрывов на территории генконсульства РФ», — заявила дипломат.

Также Захарова выразила требование Парижу со стороны Москвы по усилению безопасности загранучреждений.

Неизвестные люди бросили в здание генерального консульства России в Марселе две бутылки с зажигательной смесью утром 24 февраля. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. Предполагается, что злоумышленники целились в сад.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. Местная полиция уже принялась за расследование инцидента. Также рядом с местом происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. Подробнее о ситуации ранее сообщал 5-tv.ru.