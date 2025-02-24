Евросоюз ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 39 0

Новый список был подготовлен к третьей годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Евросоюз ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейский союз ввел ряд персональных санкций против телеведущего и юмориста Михаила Галустяна, а также журналистки и актрисы Юлии Барановской. Их фамилии появились в 16-м пакете антироссийских санкций. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Совета Евросоюза.

Известно, что Михаил Галустян публично высказывал свое мнение по поводу российской спецоперации на Украине, он полностью поддерживает бойцов армии РФ. Шоумен всегда делился своей искренней любовью к Родине (он родился в городе Сочи — Прим. ред.) и заявлял, что никогда не бросит любимую страну.

Телеведущая Юлия Барановская неоднократно ездила в зону СВО и снимала подробные документальные программы о смелости российских бойцов. Она подготовила большой репортаж с поддержкой седьмой бригады народной милиции Луганской народной республики.

«Мне никогда не было стыдно (за свою патриотическую позицию — Прим. ред). Тем более, еще опыт жизни за границей очень быстро в тебе развивает патриотизм. Потому что ты понимаешь, что ничего любимее твоей страны нет. Это абсолютная правда!» — сообщала знаменитость.

Кроме того, в новый список также попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и сенатор, шахматист Сергей Карякин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие организации вошли в новый санкционный список ЕС.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Сотрудничество РФ и Абхазии: Министерства просвещения подписали меморандум
13:55
Евросоюз ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской
13:45
Любови Успенской — 71: как сложилась судьба шансон-певицы
13:32
«Это для меня как дышать»: должны ли артисты транслировать патриотизм
13:31
Суд утвердил приговор французу Винатье за уклонение от обязанностей иноагента
13:16
Мишустин: детские пособия не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи

Сейчас читают

Демократия по фон дер Ляйен: согласных — под каблук, несогласных — вон
Лицо на кону: чем опасны «уколы красоты» с маркетплейсов и самостоятельные инъекции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год