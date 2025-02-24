ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций в день третьей годовщины начала СВО

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 45 0

Ограничения коснулись 35 организаций.

В Евросоюзе утвердили 16-й пакет санкций против России

Фото: 5-tv.ru

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Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Список был приурочен к третьей годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В него внесены 48 физических лиц и 35 организаций. Помимо этого, 13 банкам запретили доступ к системе SWIFT.

Ограничения коснулись на импорт некоторых химических веществ, а также на обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов.

«ЕС ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению российских промышленных возможностей (химические вещества, некоторые пластмассы и резина) и их транзит через Россию, а также дальнейшие ограничения на импорт первичного алюминия, который приносит значительные доходы для России», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пакет санкций внесли около 73 судов, которые ЕС считает частью российского теневого флота.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евросоюз ищет законные способы изъятия 280 миллиардов долларов замороженных российских активов. Эти средства альянс планирует потратить на восстановление Украины.

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