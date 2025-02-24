Умер заслуженный деятель науки РФ Евгений Морозов

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 50 0

Известный ученый скончался в больнице.

Умер заслуженный деятель науки РФ Евгений Морозов

Фото: 5-tv.ru

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Заслуженный деятель науки РФ, известный советский и российский ученый, доктор технических наук, профессор Евгений Морозов умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, Морозов обратился 7 февраля в городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова за медпомощью. Врачи диагностировали у него хроническую сердечную недостаточность. К сожалению, Евгений Михайлович скончался в 00:25 22 февраля. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

О дате и времени похорон Евгения Михайловича на данный момент не известно.

Евгений Морозов родился 10 декабря 1927 года в Москве. Он окончил самолетостроительный факультет Московского авиационного института (МАИ). В период с 1949-го по 1951-й годы Морозов работал инженером в Научно-исследовательском институте № 88 Министерства вооружения СССР.

После, до 1955 года, он был ассистентом в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. В то же время начал обучение в аспирантуре и целенаправленно занимался механикой разрушения. В 1972-м Морозов стал доктором технических наук.

Он написал более 300 научных работ, 14 монографий и девять учебных пособий.

Деятельность Морозова отмечена рядом государственных премий и наград. Так, в 1983 году он стал лауреатом премии Совета министров СССР за разработку научных основ прочности оборудования атомной электростанции (АЭС), был удостоен Президентской стипендии. В 2001 году Морозову было присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер Олег Юдин. Ему было 62 года. За свою карьеру он стал известен благодаря участию в ряде популярных сериалов, таких как «Склифосовский», «Скорая помощь», «Москва. Три вокзала» и «Молодежка».

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