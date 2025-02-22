Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин

Умер актер из сериалов «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Универ» Олег Юдин. Об этом сообщил его знакомый Дмитрий Толкачев сайту kino-teatr.ru.

«С прискорбием сообщаю, что 05.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич», — заявил он.

Родившийся в Ленинграде 3 ноября 1962 года, Юдин с юности проявлял увлечение искусством. В 1984 году он окончил Высшее театральное училище имени Михаила Семеновича Щепкина, а затем в 1997 году завершил образование в Российской академии государственной службы при президенте РФ. За свою карьеру актер стал известен благодаря участию в ряде популярных сериалов, таких как «Склифосовский», «Скорая помощь», «Москва. Три вокзала» и «Молодежка».

Среди его работ были в основном роли второго плана, но тем не менее артист даже за недолгое время на экранах успел не только продемонстрировать свои актерские таланты, но и завоевать сердца зрителей. Последним аккордом в карьере Олега Юдина стала работа в сериале «Плевако».