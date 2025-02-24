Жительница Петербурга покончила с собой после отказа избранника принять подарок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41 0

Трагедия произошла спустя три недели после визита женщины к гадалке, сообщившей ей тревожные вести.

Жительница Петербурга покончила с собой после отказа избранника принять подарок

Фото: 5-tv.ru

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Жительница Петербурга покончила с собой после ссоры с возлюбленным и его отказа принять подарок ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла в поселке Приречное Выборгского района Ленобласти, где 41-летняя погибшая последние полгода проживала со своим 38-летним сожителем.

По словам мужчины, накануне они выпивали в компании нескольких друзей. Когда те ушли, возлюбленная устроила ему скандал на почве ревности к его супруге, с которой он находится в бракоразводном процессе. Женщина боялась, что избранник бросит ее и вернется в семью. После ссоры мужчина вышел из дома, чтобы успокоиться, и некоторое время находился в своем автомобиле. При этом он продолжал общаться с сожительницей в мессенджере.

Получив от женщины сообщение с угрозой самоубийства, мужчина вернулся домой. Между ним снова произошел разговор, в ходе которого женщина преподнесла избраннику подарок в честь 23 Февраля. Однако тот отверг презент, снова вышел из дома и сел в автомобиль, в котором вскоре уснул.

Около восьми часов утра мужчину разбудило звонок от соседки по участку. Она сообщила, что увидела его сожительницу на террасе позади дома в странном состоянии. Мужчина тут же направился в указанное место, где обнаружил покончившую с собой возлюбленную. Он сообщил о случившемся друзьям и попросил их вызвать медиков и полицию.

Правоохранителям мужчина рассказал, что ранее его возлюбленная не высказывала суицидальных мыслей. Однако около трех недель назад она ходила к гадалке, которая сообщила ей, что если ее возлюбленный разведется, то его супруга покончит жизнь самоубийством. Женщина очень переживала по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой.

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