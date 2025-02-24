«Вот и все»: Ирина Пинчук вынесла приговор мужу

Звезда шоу «Дом-2» связалась с подписчиками после разлада с Араем Чобаняном.

Блогер Ирина Пинчук поставила крест на отношениях с супругом Араем Чобаняном. Роковым решением она поделилась с подписчиками в личном блоге.

«Вот и все, ребятки. Хочу поставить точку здесь и сейчас. К сожалению, мы разводимся», — сообщила знаменитость, отключив возможность оставлять под постом комментарии.

Совсем недавно стало известно, что Ирина Пинчук стала сомневаться в верности мужа. Однако блогера обвинили в попытке «хайпануть» на скандале.

«Да уж, в сложные времена живем, люди уже не верят, что кто-то может делиться своими эмоциями без выгоды и спекуляций. Не к подписчикам, конечно, тут вопрос. Скорее, к общей культуре и к тому, к чему приучили некоторые звезды. Но, к сожалению, в случае с Ирой и Араем это не хайп. Ребята вошли в серьезный кризис. Многие пары через него проходят, пройдет ли эта, покажет время», — делился своим мнением ведущий «Дом-2» Влад Кадони.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Ирина Пинчук сделала пластику.

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